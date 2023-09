Gówno nie uderza. Każda władza mówi to co się ludziom podoba by dostać głos a później mają wszystko w dupie i robią co chcą aż do czasu aż potrzebny jest im głos.



Ludzie byli przeciw imigracji z uwagi na ataki terrorystyczne islamistów w Europie i PiSiory obszczane to wykorzystały a ludzie na nich zagłosowali. PO nie pomyślało by dać tę samą narrację i to im przegrało wybory.



Wytykanie pisiorom że to hipokryci Pokaż całość