Jakby Tusk miał jakiś mądry program i zaproponował że zmniejszy liczbę posłów o połowę, zniesie senat, zniesie immunitety, wprowadzi JOWy to by miał mój głos a jak by jeszcze obiecał 3*15 czyli PIT, CIT I VAT na poziomie 15% to bym napisał wiersz o nim.