tylko o wycofanie gotówki z rynku

Pokaż całość

co? No. No i bardzo dobrze, nie? I tak nikt jej nie używa, i tak nie da się jej przesłać przez internent. Same kłopoty z tym. Do tego nie ma w ogóle żadnej kontroli nad ilością gotówki w obiegu, można sobie drukować ile się tylko chce, to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego ja głosuję na PiS (albo PO) obojętnie. A na prezydenta herr Tusk.