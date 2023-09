Cały czas kłamstwa - tak samo jak odkręcanie info o rakietach które zabiły w Przewodowie. A ile hejtu sie wylało na UA za to że domagali się ujawnienia faktów. USA i NATO z Polską pod butem woleli wręcz kłamać że to spadło co innego - tego nie moge darować w tym wszystkim.



W Chorwacji i jeszcze gdzieś spadały różne rzeczy. Później rakiety głęboko w Polsce xD Nadal NIC w związku z tym. Pokaż całość