W artykule nie podano tej informacji, ale termin realizacji zamówień Narwii to 2027-2035, czyli w skrócie tragedia. Płaszczak i banda przewalili lata na fazy "analityczno - koncepcyjne" po to by na gwałt zdobyć parę sztuk CAMM w ilościach defiladowych, porobić sobie fotki, wrzucić parę tweetów o bezpiecznym niebie, a na właściwe jednostki liniowe poczekamy sobie ponad dekadę...