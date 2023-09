pisząc takie artykuły pamiętajmy, że w Polsce nie istnieje służba zdrowia. Służby (np policja straż pożarna) otrzymują liczne przywileje ( wcześniejsza emerytura, trzynastki itp) my jesteśmy zwykłymi etatowymi bądź kontraktowymi pracownikami. w zamian służby są zmuszane często do "służenia". na nas państwo na swoje nieszczęście może co najwyżej pogrozić palcem. oficjalna nazwa to ochrona zdrowia.szczegół ale dużo zmienia. jedyna służba zdrowia jaka obecnie istnieje to ta wojskowa.