Przed Brexitem (który był finansowany i promowany bez wątpliwości przez wschód) kto RODOWITYM PRAWDZIWYM BRYTYJCZYKOM pracę zabierał? Polacy! Kto dostawał większe benefity? Polacy! A ile miliardów oszczędzimy jak z tego ZSRR 2.0 wyjdziemy, trust me mate



To samo u nas tylko że Ukraińcy, wywiad Federacji Rosyjskiej znalazł grupę winną tego że Polska to nie Polska i pierze beret jak zwykle skrajnej prawicy bo jak powszechnie wiadomo motłochem najłatwiej manipulować a alt-right ma Pokaż całość