Ale nauka nie może byc zależna od polityki czy swiatopoglądu, gdyby Adolf dokonal przelomoeego odkrycia to nagrode powinien dostać. Nieważne kto, tylko ZA CO. Tego typu akcje tylko pokazują dobitnie jak bardzo daleka od obiektywizmu i upolityczniona jest dziś nauka. Liczy sie żeby Nobla dostała kobieta albo czarny, ale nie Rosjanin, bo tych lubimy, a jego nie, no ok, tylko co to ma wspólnego z obiektywizmem naukowym?