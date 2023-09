Co to ma być w ogóle za idiotyczny format wywiadu gdzie prowadzący dodatkowo jezdzi samochodem po ulicach?

Jakim kretynem trzeba być żeby na to wpaść?

To ma jakoś pokazać że ""ooo patrzcie państwo, my jestesmy w MIEŚCIE, jeździmy SAMOCHODEM, jesteśmy Ą I Ę".

Żałosny program, prowadzący i w ogóle wszystko.