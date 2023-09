U mnie w firmie, Białorusinowi mieszkającemu we Wrocławiu #!$%@? laptopa jak wracał z biura. Ale nie na wyrwę tylko klasyczna dziesiona z niebezpiecznym narzędziem, więc poszedł na pisarskich zgłosić. A że dokumenty na temat sprzętu trafiają do mnie to widziałem zgłoszenie. Oczywiście powód zgłoszenia"wymuszenie" bo sprawcy rozboju jeszcze by te dęte pały musiały szukać. A że gość po polsku to tak średnio, a policjanty nie za dobrzy w angielski, to tym łatwiej Pokaż całość