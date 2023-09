Ta kampania to żart, wyciąganie tego co 15 LAT TEMU powiedziała ŻONA kandydata do sejmu to taki debilizm, że nie wiem co, to tylko pokazuje, że amunicja już dawno się skończyła XDD



Żonka oczywiście baza, ludzie dorośli na tyle, żeby się ruchać są dorośli na tyle, żeby przyjąć na siebie konsekwencje ruchania.