Minimalna to poziom „0” – jak patrzysz, ile kiedyś kosztowały mieszkania, to nie patrzysz na PLN za metr, tylko bardziej „kiedyś za kawalerkę płaciło się X minimalnych / Y średnich krajowych” a dziś płaci się więcej minimalnych / dużo więcej średnich krajowych – szczególnie, że w 2004 średnia krajowa wynosiła 2,8 minimalnej, w 2024 będzie to już tylko 1,9…



Cena paliwa – też patrzy się, ile można kupić litrów za min/średnią. Auto z salonu – to samo.

Wszystkie znaczące ceny są niemal sztywno ustawione wobec płacy minimalnej – jej szybkie podnoszenie sprawia, że tracą wszyscy, którzy zarabiali więcej niż minimalna – a ci, którzy zarabiali minimalną zostają na tym samym poziomie życia.

Dodatkowo dochodzi aspekt motywacyjny – 200zł podwyżki przy min. na poziomie 1000-1400 netto to sporo. 200zł podwyżki przy min. wynoszącej 3200zł to wręcz niezauważalna kwota… Dla wielu osób zaś w 2024 jakakolwiek podwyżka będzie oznaczała głównie wyrównanie do minimalnej – czyli sprzątaczce podniesie się o 500zł a magazynierowi o 100zł – ew o trochę więcej, ale koniec końców tak, jak ktoś jeszcze kilka lat temu zarabiał sporo powyżej minimalnej, tak teraz może zarabiać o 0,1-0,3 więcej – czyli za mało, aby się strać w pracy. Bo po co się starać, skoro w każdej chwili może zmienić pracę z gwarancją, że nie dostanie znacznie mniej niż teraz? Po co się męczyć, pocić, stresować, skoro za 100-300zł mniej można np. pracować jako stróż na bramce i tylko podnosić szlaban, resztę czasu siedząc na telefonie?

Z powodu braków na rynku wysoka min. nie spowoduje fali bezrobocia – jedynie falę ogromnego niezadowolenia ze swoich wypłat, szczególnie że wiele osób, które te 8-10 lat temu zarabiały w okolicach dwóch minimalnych w 2024r. po latach kariery mogą wciąż zarabiać tyle samo, jak nie mniej…