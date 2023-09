Przypominam że to on strącił holenderski samolot pasażerski i zgineło kilkuset cywili.Za to Haga i dożywocie aby ukoić ból rodzin ofiar tego haniebnego czynu.Widziałem jak wiezli ofiary w karawanach z lotniska, tłumy ludzi staly w smutku i zamyśleniu a służby i policja salutowały.Nie zapomne tego nigdy co zobaczyłem.