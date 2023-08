Studentki złożyły pozew przeciw transpłciowej "kobiecie". Uważały, że ich organizacja jest kobieca, a ponadto skarżyły się na to, że ich "koleżanka" regularnie je podgląda i ma erekcję. Sąd jednak odrzucił pozew, a dodatkowo miał problemy z uznaniem, co to właściwie znaczy "kobieta".