Posłowie KO znają się nawet na lotnictwie, ludzie wielu talentów XD Szkoda tylko że wcześniej się nie interesowali procedurami i stanem bezpieczeństwa a swoją wizytę okrasili blaskiem fleszy i kamer. To na bank nie jest zagrywka polityczna i proszę tego tak nie traktować XD Najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków... szkoda tylko ze głosowali PRZECIW zaporze na granicy a ryży mówił, że ten mór nigdy nie powstanie ¯\(ツ)/¯ To jak to jest w końcu Pokaż całość