"Karą co najmniej 8 lat więzienia będzie zagrożone zaś prowadzenie dezinformacji, polegającej na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mających na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce."



Ma ktoś tekst źródłowy ustawy? Co to jest "zakłócenie w ustroju"? Co to jest "poważne zakłócenie w gospodarce"? Żaden sędzia wolnych sądów nigdy tego paragrafu tak napisanego nie uwzględni.