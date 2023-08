No i co neuropki? Jak pisałem, że w USA produkuje się dzieci trans bez wiedzy i zgody rodziców, to mnie minusowaliście. Sprawa jest o tyle poważna, zniszczono psychicznie już na tyle dużo dzieci że sprawa jest w kongresie USA. Było tam bezpośrednie starcie: funkcjonariusz LGBT dr. McNamara (ps dr. Mengele) vs zawodowy psychiatra z wieloletnim stażem zajmujący się transami. Funkcjonariusz lgbt został zmasakrowany argumentami przez psychiatrę.