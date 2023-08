Pokaż całość

BlackRock Inc. i dyrektor generalny Larry Fink spędzili ostatnie kilka lat na promowaniu strategii inwestycyjnych, które koncentrują się na wszechobecnym i udręczonym akronimie: ESGWoke się im opłaca, woke to ich esg, będą to robić na chama mimo wszystko, gdyż esg to podporządkowywanie biznesu nie pod potrzeby klientów a odgórne ideoloZa ESG stoi BlackRockpo polsku inny prowadzacy podobne informacje:Larry Fink jest w Board of trustees WEF.