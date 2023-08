Dla młodych wykopków co w 2003 roku, jeszcze ich rodzice nie wiedzieli że się poznają i urodzą wykopka, Roman Giertych prezes Ligii Polskich Rodzin był anty unijnym skrajnie prawicowym politykiem, Ministrem tworzącym koalicyjny Rząd z PiSem . Był u mnie w Liceum i wygłaszał swoje tezy o tym jak bardzo ewentualne (w tamtym czasie) wejście Polski do UE na zaszkodzi i jaka UE to zuoooo!!!!. Co ciekawe media z tamtych czasów przedstawiały Pokaż całość