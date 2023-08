Polecam polski serial "Ranczo". Tam to dopiero jest materiału do analizy. Począwszy od mężczyzn - pijaków i kobiety - biznesmanki, przez teksty o Ukrainkach, które mówią Kusemu (jedna z postaci), że u nich mężczyźni to lenie i do niczego się nie nadają (scena sprzed 10 lat, ale dzisiaj jak się jej słucha w telewizji to brzmi śmiesznie biorąc pod uwagę wojnę - gdzie kobiety uciekają, a mężczyźni walczą) po rozmowy w ławeczki, Pokaż całość