To jest taka typowo antypolska działalność, ale w pewnych kręgach antypolskość jest doceniana. Zakładam, że posypią się nagrody TVN i niemieckich stowarzyszeń. Natomiast smutne jest, że w ramach walki politycznej między PiS i PO takie antypolskie działania są tolerowane nawet przez polaków świadomie z antypolskością nie mających nic wspólnego, no ale gdy akurat można taki film wykorzystać w walce politycznej to czemu nie. I tak obce grupy interesów mogą rozgrywać polaków ohydnie Pokaż całość