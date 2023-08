Czyli mówi, że dla ruskich idzie już ku lepszemu, rośnie przemysł zbrojeniowy - co dowodzie tego, że ta wojna jest w interesie rosji. Gdyby ukraina wynegocjowała rozejm to byłoby to niekorzystne dla rosji, bo odpadłyby zlecenia na remont zniszczonego sprzętu czy jak pada stwierdzenie w filmiku "wyprodukowanie wyrobu a po 2 dniach trzeba już produkować kolejny ponieważ poprzedni uległ zniszczeniu" więc ten sektor gospodarki nie rósłby tak szybko. No, ale wykopki twierdzą, Pokaż całość