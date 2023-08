W latach dziewięćdziesiątych do firm przychodzili uprzejmi panowie, kochający baseball, i proponowali swoją ochronę. Kiedy właściciele firm wyjaśniali im, że czują się bezpiecznie i nigdy nie mieli potrzeby w zwiększeniu swojego bezpieczeństwa, to nagle dochodziło do dziwnych zdarzeń, jak wybuchy pod siedzibą, porwania itd. Właściciele firm szybko zmieniali decyzję i kupowali abonament roczny u miłośników baseballu.

Dzisiaj widocznie byli sportowcy konsultują rzady jak namawiać firmy do ochrony poprzez montaż specjalistycznych urządzeń poprawiających Pokaż całość