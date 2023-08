mobilizacja rozpocznie się dopiero po 10 września, ponieważ na ten dzień zaplanowano w Rosji wybory parlamentarne i regionalne.

Cały czas trwa tam "cicha" mobilizacja. Gdyby Ukraina odnosiła spektakularne sukcesy na froncie to pewnie jakaś oficjalna druga mobilizacja zostałaby ogłoszona. Ale to jest dla FR problem bo znowu kolejni obywatele uciekną z kraju. I to nawet nie potencjalni żołnierze - zwykli pracownicy z kluczowych dla interesu państwa firm.