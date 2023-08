Kobietom, które dopuściły się przestępstwa w Polskiej Cerekwi zostały przedstawione zarzuty pobicia z udziałem niebezpiecznego narzędzia, czym naraziły pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz gróźb karalnych.

Myślałem że jak się komuś dwa razy wbija w ciało nóż to jest to usiłowanie zabójstwa, za co grozi kara w wymiarze od 8 do 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie, no ale widać policja czy partyjna prokuratura ma swój własny kodeks karny.