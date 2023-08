Kurde, heheszki, heheszkami ale tak sobie myślę że PiS i Lewica rzeczywiście muszą mieć ze sobą dużo wspólnego.

Przypomnę że Madzia w 2011 startowała do sejmu z listy SLD, które to zresztą poparło jej kandydaturę w wyborach prezydenckich w 2015.

Dalej, w tej kadencji wbrew temu co twierdziły tęczowe dziwolągi spod tagu "neuropa, więcej posłów przeszło do PiS nie z Konfederacji, a z... uwaga... Lewicy