Jesli auta mają czerwone, to nakaz schodzenia z roweru na pasach jest meeeega debilny.

Ktoś powie, by nie #!$%@? przez pasy bo rozjada pieszych. To co, tylko na tych 5-8 m moga rozjechać, a poza pasami już nie?

Można zadac pytanie, że w ogóle nie powinni być na chodnikach. Ale wiele ciągów ma charakter pieszo-rowerowy, gdzie rowerzyści moga jechac, dopiero na przejściu ze światłami nagle jest całkowity zakaz jazdy XDD

Nie wiem, Pokaż całość