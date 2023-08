Te pożary trwają już dość długo. Co przyczynia się do tego, że nie mogą ich opanowac? Co z pomocą z zagranicy? Tak wiem, Kanada jest ogromna, więc taki pożar może się ciągnąć dziesiątki kilometrów, ale chyba istnieje jakiś sposób by je zatrzymac. Wydaje się, że dopiero jesień/zima pomoże się z nimi uporac.