Istria to niestety także zasmołowane plaże...

Krk, Istria i północna Dalmacja. Na plażach zalega tam smoła powstająca w wodzie po tym jak statki płuczą zbiorniki wodą morską a potem zrzucają to spowrotem do morza.



Rjeka to główny port dalekomorski i kiedyś standardem było że nawet tankowce zrzucały ropopochodny balast do morza jeszcze przed akcesem do UE. Teraz to ustało, ale syf pozostał



Niewiarygodne że turystyczny kraj na coś takiego pozwalał... no ale Pokaż całość