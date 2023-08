Taki przepis należało wprowadzić w dniu w którym podjęto decyzję o otwarciu dla nich granic 'na oścież'. Dzisiaj to będzie kolejny kamyczek do kłótni o tym że zabraniamy im tego czy tamtego. Znowu nastąpi kolejny podział na tych co przyklaskują takiemu pomysłowi i takich którzy będą gadać że oni mają do tego prawo bo inaczej będziemy mieć ruskie czołgi u siebie. Komunistyczna dokrytna mówi jasno: 'dziel i rządź'. Skłóconymi ludźmi najłatwiej manipulować