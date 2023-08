Z Amerykanina, lewaka czy prawaka, zawsze w końcu wylezie White Saviour przekonany o "manifest destiny". Że On, ubermensch, przyjdzie do tych dzikusów spoza USA i wyjaśni tym głupkom jak krowie na rowie co robią nie tak a co on oczywiście świetnie rozumie chociaż miałby problem ze wskazaniem gdzie ten kraj jest na mapie.