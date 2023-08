I taki jest obraz tego kraju.



Zamiast od razu wszystko załatwić, to rząd zachowywał się jak obrażone dziecko, tylko po to, żeby i tak to w końcu zrobić ale przy okazji zapłacić ogromne kary.



Jak człowiek się spóźni z podatkiem to chcą go wsadzić do paki, jak ktoś na niby "odpowiedzialnym" stanowisku spowoduje potężne straty dla kraju, to mówi się trudno.



A potem ktoś jak wiejski głupek obejrzy sobie defiladę i ucieszony Pokaż całość