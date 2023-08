Dodam tutaj, że w Argentynie prawybory stanowią ważny etap kampanii wyborczej, ponieważ stanowią bezpośrednią kwalifikację do ostatecznego głosowania. We właściwym głosowaniu biorą udział kandydaci, którzy w ramach ugrupowań, które zyskały przynajmniej 1,5% poparcia głosujących w prawyborach zyskali największe poparcie. Jest to też ważny test popularności poszczególnych kandydatów, ponieważ głosowanie w prawyborach jest obowiązkowe (choć obowiązek ten realizuje zazwyczaj ok. 75% uprawnionych do głosowania).