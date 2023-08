- Nikt nie ma wątpliwości, że tak będzie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak wyglądało TVP przez ostatnie osiem lat. PiS w szczytowych okresach ma 85 proc. czasu antenowego. Pracowałem w TVP do 2016 r., do czasu gdy przyszedł Jacek Kurski i mnie wyrzucił.