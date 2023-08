Ja tam mam w dupie już Konfederację, ale każdy wyborca tej partii zamaist zakopywać i udawać, że nie ma tematu to powinien się postawić, krytykować i hejtować przygłupów takich jak ta osoba i takich, którzy biorą taką szurię na listę. Jeśli chcecie dobra dla swojej partii to nie akceptujcie wszystkiego co wam odklejeńcy pod nos podsuną. Wiem, wiem. Każda krytyka konfederacji sprawia, że stajecie się lewakami, ale może jakoś to przetrwacie. Zamiast Pokaż całość