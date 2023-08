Tak Niemcy są wybitni w tej dziedzinie.



Ociągają się:

- w wywozie śmieci, których do na nawieźli.

- wypłatach reparacji po IIWW.

- w zobowiązaniach wobec obowiązków w NATO.

- przekazywaniu Ukrainie tego co obiecali.



Ale zawsze pierwsi do robienia interere z Kacapami i mieszania w innych krajach.



Pruss=Russ.