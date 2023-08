wiecie co mi to wszystko przypomina od jakiegoś czasu? te BLM, to wmawianie rasizmu etc - sytuację przed II wojną światową, gdzie potem ydom pokazali gdzie ich miejsce w Europie. Wiem że może wykraczam za daleko, ale sami biali kręcą na siebie bata - a wystarczy zaostrzyć prawo, już nie mówię o standach, ale o UE.