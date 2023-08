Skoro kobiety przyzwalają na to i nie bojkotują takich mistrzostw, zawodów, występów czy co tam jeszcze to trudno. Zawodniczki często trenują latami by osiągnąć sukces, to setki godzin treningu, wyrzeczeń, diety itd. Wszystko na marne, wszystkie dyscypliny będą zdominowane przez mężczyzn to tylko kwestia czasu. Idące za sukcesami pieniądze, no cóż też przepadną. Ktoś wam robi niezłego psikusa drogie panie.