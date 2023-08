Kto jeszcze wierzy w to, zeby zapobiec katastrofie klimatycznej? Ona już się wydarzyła.

Cała nasza cywilizacje, dobrobyt, smartfony, rumby, telewizory, seks lalki, to wszystko postawiliśmy na paliwa ch kopalnych i nie da się tego zmienić w krótkim czasie.

Jedyne co musimy wykombinować to jak niwelować jej skutki.

Nikt z zachodu nie ma morale go prawa mówić Indiom czy Chinom, że oni nie mogą robić tego samego co my zebt być tak samo