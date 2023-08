Źródłem władzy w Ukrainie jest oligarchia, a nie naród ukraiński. Oligarchia jest cyniczna, racjonalna w zachowaniu i rzadko wdzięczna. Nie ukrywajmy: to, co wyprawiają niektórzy przedstawiciele władz Ukrainy, to zwyczajne chamstwo – mówi Salonowi 24 dr Jan Matkowski, politolog i publicysta.