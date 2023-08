Próbuje wmówić Ukraińcom, że Polska pomoc dla Ukrainy nie jest bezinteresowna

Bo nie jest. Ta "pomoc" jest wymuszona przez rządzącą partię. To, że ludzie pomagali, no pomagali, w potrzebie, to co robi partia to nie jest pomoc. To jest czysto interesowne postępowanie. Partia ma na Ukrainie interes i go realizuje za nasze, publiczne pieniądze."Rosyjska propaganda", jeśli to faktycznie jest rosyjska propaganda, ma rację.