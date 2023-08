Wzrost przestępstw pospolitych w PL zawdzięczamy napływowi pospolitych przestępców ze wschodu. Wzrost bo w PL praktycznie nie dochodziło już do takich przestępstw - większość pospolitych przestępców wyjechało z PL do UK, Norwegii i generalnie rozjechało się po Europie. My za to mamy nowy narybek z Ukrainy, Gruzji i innych posowieckich regionów z którymi zupełnie sobie nie radzimy. Problem jest taki, że Oni zaczynają tworzyć u nas gangi.