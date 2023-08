Szczerze mówiąc to dziwi mnie że tak późno to robią, tak na chłopski rozum to właśnie szpitale, blokowiska, zajezdnie autobusowe, centra krwiodawstwa, galerie handlowe i miejsca publiczne powinni zacząć atakować, a nie cele militarne. Jeśli chcą zmusić rząd ukraiński do ustępstw i zakończenia wojny, to właśnie cywile powinni obrywać najmocniej.