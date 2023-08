Allegro to syf i o ile kibicuję polskiemu kapitałowi co do zasady - to tutaj inni poważni gracze są potrzebni jak powietrze - by przewietrzyć zatęchły rynek marketplaców w PL. Nie wiem jak to się udało, ale na ten moment po zmianach z ostatnich lat, Allegro udało się zbudować serwis, gdzie narzekają zarówno sprzedający jak i kupujący.