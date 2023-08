Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 33-letnia kobieta jadąca toyotą ul. Węglową, najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu volkswagenem 22-letniemu mężczyźnie.

Ponadto mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania oraz był poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Tczewie w celu ustalenia miejsca pobytu.

A może jakby nie pił, to wtedy jak ta trzeźwa kobieta był sprawcą kolizji? ;)A na poważnie, to ciekawe, czy winnym tej kolizji będzie Ukrainiec (bo był pijany), czy ta kobieta, co