Proszę Państwa znamy już Kapitana Szwecję - gdzie jest Kapitan POLSKA? On powinien wytłumaczyć kontrolerowi, dlaczego mu się wydaje że to był napad a nie wdzięczność Ukraińców i jakiś piękny fikołek logiczny. Czy widzicie to! Co dziennie słychać nawet o kilku napaściach ukrińców, pobiciach, gwałtach, kradzieżach i tego jest praktycznie co miesiąc więcej co wyrabiają w Polsce. Czy wiecie że w Polsce powstało bardzo dużo nowych nocnych klubów i burdeli właśnie tworzonych Pokaż całość