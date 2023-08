Bunt w Rosji odcinek 21345, zrozumcie że tam buntu nigdy nie będzie, to społeczeństwo jest za bardzo zastraszone służbami aby się na to zdecydować, + większość ruskich ma na to wyje... liczy się tylko litr wódki z somsiadem nad jeziorem, panie jakie bunty Putin haroszy mużyk, to jest mental 3/4 rosji