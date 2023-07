To jest #!$%@? niebywałe.



Jeśli to prawda, to rząd do dymisji. To nie są fajerwerki, tylko faktyczne złamanie bezpieczeństwa, realne zagrożenia dla Polski i jej obywateli. Tu nawet nie ma o czym dyskutować, tylko podać datę dymisji.



Jeśli zaś Brejza kłamie, manipuluje, to "fajny" sobie znalazł temat!! To nie pole na polityczne przepychanki, bo dotyczy zbyt istotnych kwestii. Grube przegięcie, jeśli to nieprawda i w trybie natychmiastowym powinien wyłożyć WSZYSTKIE informacje w Pokaż całość