To są brednie i mrzonki. Oni tam wysyłają "biednych imigrantów", żadne tłumaczenia, że jacyś przypadkowi goście bez paszportu mieli broń nie przejdzie. A jeśli to nie byli przypadkowi ludzie, to znaczy, że Białoruś zaatakowała terytorium Polski. Oni muszą się z nami cackać równie bardzo, co my z nimi. Nie bez powodu nasze służby dalej nikogo tam nie odstrzeliły, a wielokrotnie miały okazję, którą bez problemu by uzasadnili.