Po kom widzę że oburzenie że to mało istotna informacja. Otóż nie... To są kroki odchodzenia od dat orków a przechodzenie do zachodu. Mam nadzieję że za rok może kilka zrezygnują z cyrlicy itd. Wołyń to wychowanie rosyjskiej dziczy, im bliżej zachodu tym i oni będą bardziej jak ludzie a nie zwierzeta. Polepszamy relacje, oni nas chronią od orków a po wojnie będziemy zarabiać odnawiając ten kraj. jakieś gadanie że Ukraina nas Pokaż całość